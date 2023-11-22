الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الزملوط: تخصيص 10 آلاف كم2 لإنشاء محطات للطاقة المتجددة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة ١٠ آلاف كم٢ لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك لإنشاء محطات للطاقة المتجددة.

وأعرب الزملوط، عن تقديره لجهود الدولة في التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وحصر ودراسة الأراضي الملائمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والتي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة بنطاقها.

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