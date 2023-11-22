الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إغلاق طريق اتليدم.. تعرف على الطرق البديلة بمركز أبوقرقاص بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عن الطرق والشوارع البديلة للطرق التي ستم إغلاقها لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ خط طرد صرف صحي بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، في بيانٍ لها إنه سيتم غلق طريق اتليدم شارع بور سعيد والطريق البديل هو طريق قرية سفاى من طريق مصر اسوان حتى ترعة حافظ ومن ناحية الجنوب طريق اتليدم الدائري من طريق مصر اسوان حتى ترعة جانبية اتليدم ومن الناحية الغربية طريق اتليدم ترعة حافظ الغربية سفاى وذلك لمدة ٣٠ يومًا وحتى يوم ١٦ / ١٢ /٢٠٢٣. 

الطرق البديلة في المنيا

وأضافت الوحدة المحلية، أنه سيتم غلق طريق سفاى ودعبس من نهاية مصرف اتليدم حتى عزبة الباشا والطريق البديل هو طريق المحيط من كوبرى عزبة الصعايدة تجاة جريس وطريق المحيط زراعات شركة السكر لمدة ٣٠ يومًا وحتى يوم ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٣.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجَّه بتوفير طريق بديل تيسيرًا على المواطنين من أبناء قريتى سفاى ودعبس بمركز أبوقرقاص، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق طريق سفاى ودعبس من نهاية مصرف اتليدم حتى عزبة الباشا ( شارع الجمهورية بأبوقرقاص) لمدة 30 يومًا اعتبارًا من الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خط طرد صرف صحي بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جهته، قال المهندس أحمد حسن، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية، وتم توفير طريق المحيط من كوبرى عزبة الصعايدة تجاه جريس وطريق المحيط زراعات شركة السكر، كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

المنيا الطرق البديلة بأبوقرقاص إغلاق طريق أتليدم وسفاي دعبس تنفيذ خط طرد صرف صحي أعمال مبادرة حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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