مران الزمالك.. أحمد سليمان يعقد جلسة مع اللاعبين واستمرار تأهيل الثلاثي

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وجاءت الجلسة قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث أحمد سليمان مع اللاعبين والجهاز الفني عن أهمية المرحلة المقبلة، وحرص على تحفيز اللاعبين مطالبهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة إفريقياً ومحلياً.

وأكد عضو مجلس الإدارة على ثقة الجميع في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

من جانب أخر، أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويخوض مصطفى شلبي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الفريق في المباريات الأخيرة.

كما أدى الثلاثي محمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبد الله جمعة، تدريبات تأهيلية على هامش المران ، وخاض الثلاثي فقرات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم من أجل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفي الإطار ذاته، خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فقرة خاصة للمهاجمين.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، على تدريب المهاجمين على استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.