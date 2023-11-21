معتمد جمال يطلب نقل تدريبات الزمالك إلى برج العرب قبل مواجهة بطل ليبيا

طلب معتمد جمال، المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك، نقل تدريبات الفريق إلى استاد برج العرب لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، وضمان تأقلمهم على أرضية الملعب، قبل مواجهة فريق أبوسليم الليبى يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.

ورفع الجهاز الفنى للزمالك درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لمباراة أبوسليم الليبى، حيث يسعى الزمالك لتحقيق الانتصار، وحصد أول ٣ نقاط فى المسابقة لتأمين موقف الفريق مبكرًا وعدم تعقد الحسابات.

فى سياق آخر، رفض الجهاز الفنى للزمالك التسرع فى عودة مصطفى شلبى من جديد إلى الفريق، ومشاركته فى المباريات حتى لا تتفاقم إصابته، ومن ثم تزداد فترة غيابه. وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلى فى الفترة الماضية، ولم يشارك فى المباريات الودية حتى يحصل على وقته الكافى للتأهيل والعلاج، من أجل العودة بشكل جيد للفريق. ويعول الجهاز الفنى للزمالك على «شلبى» باعتباره ورقة تكتيكية رابحة، بعد المستويات المميزة التى قدمها، ونجاحه فى حجز المكان فى التشكيل الأساسى للفريق.

فى سياق آخر، أتم مسئولو الزمالك اتفاقهم مع فريق سوار الغينى على تحمل جميع تكاليف إقامة الفريق وتذاكر السفر لخوض المباراة فى القاهرة بدلًا من إقامتها فى غينيا.

وأرسل فريق سوار الموافقة الرسمية إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم ٧ ديسمبر المقبل على استاد السلام.