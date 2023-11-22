الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم صاروخى إسرائيلى

سوريا
سوريا

ذكر التليفزيون الرسمي السوري، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي السورية أسقطت أحد صاروخين أطلقتهما إسرائيل من اتجاه الجولان السوري واستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

يأتي هذا بينما لا يزال مطارا دمشق وحلب خارج الخدمة جراء ضربات إسرائيلية متزامنة استهدفتهما قبل شهر، في فترة إغلاق هي الأطول منذ اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.

وتوقفت جميع الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي، الأكبر والرئيسي في البلاد، منذ 22 أكتوبر جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرجاته الرئيسية. وأدت ضربات مماثلة في اليوم ذاته إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة، وفق ما أعلنت وزاة النقل السورية حينها.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن المطارين ما زالا مغلقين أمام الرحلات الجوية منذ 22 أكتوبر، رغم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدرجات منذ القصف الإسرائيلي.

 

التلفزيون الرسمي الدفاع الجوي إسرائيل الجولان دمشق

مواد متعلقة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيره الإسرائيلى زيادة المساعدات لغزة

للمرة الرابعة.. وزير الخارجية الأمريكى يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل

الأمن العراقى يسقط طائرة مسيرة فوق "المنطقة الخضراء"

"الصحة العالمية" تعلن تفاصيل استشهاد موظفة تعمل بالمنظمة فى غزة

مجموعة بريكس تدعو إلى "هدنة فورية" فى غزة وحماية المدنيين

تبون: ما يحدث فى غزة يتطلب تحركًا عاجلًا لمحاسبة المسئولين عن الإبادة

نداء أممى لحماية الحوامل والرضع والأطفال من المخاطر الناجمة عن كوارث المناخ

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

الرئيس السيسى والملك عبدالله يؤكدان ضرورة استغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالى غزة

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على شخصية مي كساب في «العتاولة»

وزير الاتصالات: إنشاء نظام "IMRS" لتقديم خدمات رقمية متميزة فى مصر وإفريقيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

تداول السكر في البورصة المصرية للسلع غدا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات