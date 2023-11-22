"مندور" يُتابع استعدادات قطاع التعليم والطلاب لاستقبال الامتحانات بجامعة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه لا تغيير في الخريطة الزمنية لموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، حيث يبدأ الطلاب الامتحانات خلال الفترة من 2 حتى 26 يناير 2024، وهي المدة الزمنية لامتحانات الترم الأول للجامعات 2023 وفقًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدأ العام الجامعي الحالي في الأول من أكتوبر، وحتى الأول من يناير المقبل، حيث يستمر الفصل الدراسي الأول للجامعات لمدة 14 أسبوعًا.

جاء ذلك أثناء رئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لمجلس التعليم والطلاب في جلسته رقم 342.

الجدول الزمنى للامتحانات

وخلال المجلس، عرض الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الجدول الزمني المحدد لامتحانات المتطلب الجامعي، والمقرر أن تبدأ خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر.

وتحدد الكليات جدول امتحانات نصف العام 2023، وتعلنها للطلاب خلال الأيام المقبلة، وضوابط عقد الامتحانات للطلاب وشكلها.

انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميد ترم»

وانتهت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2023 «الميد ترم» حسب طبيعة الدراسة بكل كلية، والتي سارت دون مشكلات أو شكاوى من قبل الطلاب.

ووجه رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة الاستعداد المبكر لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 وفقا للخريطة الزمنية، مع ضرورة امتحان الطلاب فيما درسوه بالفعل، فيما تجري الامتحانات وفقا لطريقة الامتحانات الموضوعية.

ومن المقرر أن تبدأ التخلفات 30 ديسمبر وحتى 1 يناير 2024، وهو الموعد الذي حددته الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على رفع درجة الاستعداد القصوى للامتحانات.