الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الأولى لمجلس شئون التعليم والطلاب

الدكتور محمد ضياء
الدكتور محمد ضياء

ترأس الأستاذ الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الاولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور السادة وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي مستهل كلمته قدم أ.د محمد ضياء الشكر إلى الأستاذه الدكتوره غادة فاروق حسن - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهودها المثمرة في القيام بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة الإنتقالية  كما قام سيادته بتوجيه الشكر إلى السيد ا.د محمود المتينى - رئيس الجامعة السابق لجهوده المثمرة في تطوير الجامعة كذلك وجه الشكر إلى السيد ا.د عبد الفتاح محمد فتحى سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق لجهوده المثمرة في تطوير القطاع مثمنا الجهود التي بذلتها القيادات السابقة للجامعة مؤكدا على ان استكمال هذه الإنجازات هو من أهم الأولويات للفترة القادمة.

رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية الحاسبات والمعلومات

كما قام بتهنئة الوكلاء المعينين الجدد على توليهم منصب وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

و تم عرض موجزا عن أعمال القبول بالجامعة وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية بالاضافة الى الخريطة الزمنية للعام الدراسي، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS وأكد ا.د محمد ضياء على أهمية تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بطلاب الجامعة لسهولة التواصل بين الطالب والكلية.

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كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة ودليل القياس والتقويم.

كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات إسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

 

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر الذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بعنوان " الحوسبة الذكية ونظم المعلومات".

رئيس جامعة عين شمس الخريطة الزمنية للعام الدراسي المدينة الجامعية شئون التعليم والطلاب كلية الزراعة مسابقة الهاكاثون AUC كليات الجامعة تفعيل البريد الإلكتروني المنح الجامعيه الوكلاء المعينين الجدد

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