الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تلتقي وزير الخارجية البريطاني

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن وزراء خارجية اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يلتقون وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، حسب نبأ عاجل لها. 

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لقاءً مع مراسلي كبريات الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية في العاصمة البريطانية لندن، صباح الأربعاء، وذلك على هامش زيارتهم للندن تنفيذًا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخير بالعمل على وقف الحرب فى قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قد تقدم وأعضاء اللجنة الوزارية العربية والإسلامية بالشكر إلى روسيا على دورها القوي في دعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال المباحثات التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

القاهرة الإخبارية وزراء خارجية الوزارية العربية الإسلامية الخارجية البريطاني القمة العربية

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