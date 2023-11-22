الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يهدد باستبعاد المشاغبين في الأهلي لفرض الانضباط

كولر
كولر

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي علي عقد اجتماعا مع لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي استعدادا لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها السبت المقبل في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب كولر اللاعبين الابتعاد عن السوشيال ميديا من أجل تخطي المرحلة الحالية بعد خسارة بطولتين في أقل من 45 يوماً وأيضا تراجع الإداء والنتائج المحلية.

وشدد المدير الفني للأهلي على أنه لم يستبعد أي لاعب من حساباته في الفترة الماضية  بدليل مشاركة جميع اللاعبين في المباريات 

وأكد كولر للاعبين خلال الجلسة أنه فى حالة استبعاد أي لاعب فسوف يخطره مبكرًا مثلما  حدث مع شادى حسين وحسام حسن ومصطفي سعد ومحمد مغربي عندما أخبرهم بصعوبة المشاركة لعدم الإلتزام بالتعليمات وطالبهم وقتها بالبحث عن عرض مناسب لهم.

وأضاف السويسري للاعبين أن هناك  بعض اللاعبين الذين لا يؤدون بشكل جيد في التدريبات وسوف يكون هناك موقف مع أي لاعب لا يلتزم بالتعليمات.

وأكد المدير الفني في نهاية جلسته مع اللاعبين أن الفترة المقبلة سوف تشهد إجراءات انضباطية من أجل عودة الفريق لسابق عهده والمنافسة علي كل الألقاب المختلفة.

كولر الاهلى موعد مباراة الأهلي مع ميدياما الغاني الدوليين دورى ابطال افريقيا

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