الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يفتتح وحدة علاج الحروق بمستشفى المحلة العام

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

 

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم وحدة علاج الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام والتي تم تجهيزها بمشاركة مؤسسة السعيد فهمي الخيرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، بحضور النائبين عمرو السعيد فهمى، أحمد الشعراوي عضوى مجلس الشيوخ، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

قسم علاج الحروق يضم 8 أسرة وقسم عناية مركزة

وأوضح محافظ الغربية، أن قسم علاج الحروق يضم قسما داخليا مكون من 8 اسرة وقسم عناية مركزة مكون من 3 اسرة وان القسم مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية لضمان أقصى درجات التعقيم، مشيرا الى انه تم الانتهاء من كافة الأعمال والأجهزة والمعدات التي يحتاجها قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام، ليصبح جاهزا لاستقبال مرضى الحروق بالمحلة الكبرى.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح أن هذا القسم هو ثمرة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الدولة المصرية تسعى إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأشار الدكتور أسامة بلبل إلى أن قسم الحروق والتجميل بمستشفى المحلة العام سيعمل على أعلى مستوى لخدمة المرضى، وتوفير كافة العلاج اللازم، مشيرا الى إنه تم تدريب الفرق الطبية التي تعمل في الوحدة على أفضل طرق العلاج وأهمية الدعم النفسي للمرضى وذلك بعقد دورات تدريبية مكثفة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى صدر المحلة الكبرى لمتابعة أعمال التطوير الجارية، ورفع كفاءة الأقسام ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات المحافظة، حرصا من الدولة على تطوير القطاع الصحي، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة.
وتفقد المحافظ التجهيزات الجارية بقسم الأطفال الجديد بمستشفى الصدر لتخفيف الضغط على مستشفى المحلة العام،واستمع المحافظ لشرح توضيحي عن القسم والذي يضم قسما داخليا مكون من 25سريرا.

 

محافظ الغربية وحدة علاج الحروق مؤسسة السعيد فهمي الخيرية بمستشفى المحلة العام عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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