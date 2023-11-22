الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش توصيل شبكة الغاز الطبيعي بعدد من المناطق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، تيسير إجراءات وسرعة توصيل  شبكة الغاز الطبيعى بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك خلال لقاءه مسئولي الشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس، كلا من المهندس أحمد سلطان مدير فرع الشركة بمطروح، والمهندس فادي رزق مسؤل العلاقات الحكومية بالشركة، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

 

توصيل شبكة الغاز الطبيعي


وأكد مسئولي الشركة، أنه جاري سرعة الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى بمنطقة حى الشروق بالكيلو ٧، مع امتدادها إلى ٦ كم حتى الآن وجارى التعاقدات مع المواطنين من خلال مندوبى الشركة بالموقع من الساعة ٩ ص إلى ٣ عصرا مع التيسير على المواطنين الذين تم توصيل الغاز وتشغيله بعدد من المنازل مع تيسير الإجراءات الإدارية والمالية بقسط شهرى لمدة ٧ سنوات، كما يتم متابعة أعمال إعادة الشيء لأصله يوميا مع إلزام مقاول التنفيذ برفع كافة المخلفات حفاظا على الشكل الحضارى، وجارى حاليا الإسراع في  تنفيذ شبكة الغاز بمجمع المخابز مع تعديل المسار لتقليل التكسير داخل المجمع. 

_توصيل الغاز الطبيعى للمخابز

وأشار مسؤلو الشركة الحديثة للغاز، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التموين في توفير الطاقة وتحقيق الاستقرار في إنتاج الخبز مع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز تم توصيل ٢١ مخبز حتى الآن لمدينة مرسى مطروح مع الترحيب باستقبال طلبات أصحاب المخابز الراغبين في توصيل الشبكة إليهم. 

_الإسراع في إنهاء أعمال مد الوصلات الفرعية


بينما وجه محافظ مطروح الشكر لجهود الشركة مع تقديم الدعم وتيسير الإجراءات والمصاعب لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين، موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى للإسراع في إنهاء أعمال مد الوصلات الفرعية بالعمارات الجديدة بالكيلو 4 وتكرار الإعلان على المواطنين للسرعة التقدم لتركيب تلك الوصلات لمد شبكة الغاز إلى منازلهم، والتنسيق مع شركة الغاز في الإسراع في إنهاء أعمال تركيب الوصلات المنزلية لمناطق الكيلو 4 وتحديد أولويات المناطق خاصة الأكثر كثافة سكانية لتوفير  مزيد من الخدمات للمواطنين.

 

ووجه محافظ مطروح للسكرتير المساعد بالتنسيق مع مركز مرسى مطروح في اختيار موقع مناسب لأعمال الشركة، مؤكدا أنه يتم حاليا الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بمدينة الضبعة، موجها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لدراسة توصيل شبكة الغاز الطبيعى بمدينتى الضبعة والحمام.

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