"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي يستهدف الجنوب اللبناني

قال مراسل "القاهرة الإخبارية، إن قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات بالقطاعين الغربي والأوسط في الجنوب اللبناني، بحسب نبأ عاجل لها.

المدفعية الإسرائيلية تقصف عددًا من البلدات

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس، عددًا من البلدات في جنوب لبنان، بينما استهدف حزب الله منزلا في مستعمرة" المطلة" يتمركز بداخله جنود إسرائيليون.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي الإسرائيلي ليل منذ يومين منازل مأهولة في عدد من القرى الواقعة عند القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان، وألقى الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء المنطقة، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، والطائرات المسيرة الإسرائيلية.