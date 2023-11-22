الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": قصف إسرائيلي يستهدف الجنوب اللبناني

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قال مراسل "القاهرة الإخبارية، إن قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات بالقطاعين الغربي والأوسط في الجنوب اللبناني، بحسب نبأ عاجل لها.

المدفعية الإسرائيلية تقصف عددًا من البلدات

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس، عددًا من البلدات في جنوب لبنان، بينما استهدف حزب الله منزلا في مستعمرة" المطلة" يتمركز بداخله جنود إسرائيليون.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي الإسرائيلي ليل منذ يومين منازل مأهولة في عدد من القرى الواقعة عند القطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان، وألقى الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء المنطقة، وسط تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، والطائرات المسيرة الإسرائيلية.

قصف إسرائيلي جنوب لبنان استهدف المدفعية الإسرائيلية الجيش الإسرائيل

مواد متعلقة

وزير الخارجية الأردنى: غزة بحاجة إلى 800 شاحنة مساعدات يوميًا

ماكرون: ينبغى للهدنة الإنسانية إتاحة إدخال المواد الإغاثية لسكان غزة

وصول 4 طائرات مساعدات إلى مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى غزة

خبير علاقات دولية: الهدنة الإنسانية بقطاع غزة نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية (فيديو)

أبوالغيط: الهدنة الإنسانية فى غزة فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية

الرئيس السيسى يستقبل ملك الأردن اليوم

حامد فارس: الدبلوماسية المصرية نجحت في تغير نظرة المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية

مدبولى: طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تعكس فهمًا دقيقًا وواضحًا لما تواجهه مصر من تحديات

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

حالة من الذعر.. سر انتشار رائحة غاز فى القرية الذكية

سيدة تخلع زوجها: «يتاجر بي مع الشباب على الشات»

صدمة وبكاء.. نجوم الفن يودعون شقيق شريف رمزى (صور)

التحقيق فى مقتل سيدة داخل مول بأكتوبر لرفضها الزواج من زميلها

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

150 فلسطينيًا مقابل كل 50 إسرائيليًا.. هآرتس تكشف كواليس صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

ما الرسائل الإسرائيلية خلف اقتحام "مستشفى الشفاء"؟

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: قبول الهدنة مع حماس انتصار لها