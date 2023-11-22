الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى عنيف لمخيم النصيرات (فيديو)

شهيد في غزة
شهيد في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة، وتقوم بشن غاراتها باتجاه عدد من المناطق في هذا القطاع المحاصر.

وأكد جبر، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية" أن آخر هذه الغارات تركزت على مخيم النصيرات لللاجئين، حيث استهدفت عددا من المنازل، بجانب شن الأحزمة النارية على طرقات المخيم؛ مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحي، والذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. 

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