رئيس وزراء هولندا يشيد بدور مصر فى إقرار الهدنة بغزة

أشاد مارك روته رئيس وزراء هولندا، بدور مصر في التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مارك روته في تغريدة عبر حسابه على موقع إكس إن الاتفاق على إطلاق سراح المحتجزين في غزة أمر ممتاز.

https://x.com/MinPres/status/1727254486828142829?s=20

وأوضح روته أن هولندا تواصل الدعوة إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين، ويجب استغلال وقف القتال لتوصيل قدر كبير جدًا من المساعدات إلى الأبرياء في غزة.

وتابع “أتوجه بالشكر إلى قطر والولايات المتحدة ومصر على جهودهم الحاسمة في الصفقة”.

وأشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج، في وقت سابق الأربعاء، بدور مصر في دعم صفقة المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإخراج الأجانب من القطاع طوال الأيام الماضية.

وقالت السفيرة الأمريكية في بيان لها، إن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني.

حماس تعلن تفاصيل صفقة الهدنة

وكشفت حركة حماس، اليوم، عن تفاصيل صفقة تبادل الأسري والمحتجزين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل تهدئة في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها إنه عقب مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، تم التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربعة أيام، بجهود مصرية وقطرية حثيثة ومقدرة، تم بموجبها وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كل مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة أنه تم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.