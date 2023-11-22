الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

حماس
حماس

كشفت حركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، عن تفاصيل صفقة تبادل الأسري والمحتجزين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل تهدئة في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها: "انطلاقا من مسئوليتنا تجاه شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط، وسعينا الحثيث لتعزيز صمود أهلنا الأبطال في قطاع غزة العزة، وإغاثتهم وتضميد جراحهم، وعملا على ترسيخ إرادة مقاومتنا المظفرة في السابع من أكتوبر في مواجهة العدو الصهيوني".

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وأكدت الحركة في بيان لها، أنه عقب مفاوضات صعبة ومعقدة لأيام طويلة، تم التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أربعة أيام، بجهود مصرية وقطرية حثيثة ومقدرة، تم بموجبها وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كل مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة أنه تم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.

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وقف حركة الطيران في الجنوب لمدة 4 أيام.. وفي الشمال لمدة 6 ساعات

وأشارت إلى إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك كله حسب الأقدمية.

كما أوضحت الحركة أنه بموجب الاتفاق تم وقف حركة الطيران في الجنوب علي مدار 4 أيام، ووقف حركة الطيران في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وأشارت حركة حماس إلي أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

حماس الأسرى إسرائيل قطاع غزة غزة

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