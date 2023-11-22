كيفية الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم 2023 بالكود وتنبيهات مهمة للمعلمين

يبحث العديد من المعلمون عن طريقة الحصول على صحيفة أحوال المعلم لعام 2023 من خلال الكود من على الموقع الرسمى للأكاديمية المهنية للمعلمين، وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي جميع التفاصيل والحصول على صحيفة أحوال المعلم.

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

أولآ: تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني لموقع الأكاديمية المهنية الرسمي عبر الرابط التالي من هنا.

ثانيًا: اختيار أيقونة تسجيل الدخول للموظف أو المدرس.

ثالثًا: كتابة كود المعلم.

رابعًا: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

خامسًا: تسجيل كلمة السر الخاصة بالمعلم.

خطوات الحصول على كود المعلم

أما عن الطريقة التى يمكن من خلالها الحصول على كود المعلم لعام 2023 حسبما أعلنتها الاكاديمية المهنية للمعلمين هى كالتالى بالخطوات:

أولآ: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: اختيار بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني.

ثالثًا: كتابة الكود الخاص بالمعلم.

رابعًا: كتابة الرقم القومي للمعلم.

خامسا: كتابة كلمة السر الخاصة بالمعلم.

سادسا: اختيار تسجيل الدخول.

سابعا: عرض تفاصيل بيانات المعلم.

ثامنا: اختيار تحميل.

تاسعا: سوف يتم تحميل صحيفة أحوال المعلم في ملف pdf.

وأخيرًا: فتح ملف الـ pdf واختيار طباعة.

تنبيهات هامة من وزارة التربية والتعليم

وقد نبهت وزارة التربية والتتعليم والتعليم الفنى على عدد من التنبيهات فيما يخص صحيفة الأحوال الخاصة بالمعلمين لعام 2023 حيث قالت أنه يجب أن يقدم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة بها كل البيانات الخاصة بالمتقدم لتغيير المسمى الوظيفي سواء كان معلم أو أخصائي وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على وجود صورة بطاقة الرقم القومي ــ وجهين ــ على أن تكون سارية وأن يكون المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل عالي تربوي إذا كان من خريجي كليات التربية.

وقالت: ولو المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل «بكالوريوس» يجب أن يكون حاصل على شهادة إجازة تربوية لخريجي الكليات الأخرى.