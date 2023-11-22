الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية الاستعلام عن صحيفة أحوال معلم 2023 بالكود وتنبيهات مهمة للمعلمين

معلم
معلم

يبحث العديد من المعلمون عن طريقة الحصول على صحيفة أحوال المعلم لعام 2023 من خلال الكود من على الموقع الرسمى للأكاديمية المهنية للمعلمين، وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي جميع التفاصيل والحصول على صحيفة أحوال المعلم.

txt

مؤتمر جماهيري لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران في أسوان.. اليوم

 

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين

  • أولآ: تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني لموقع الأكاديمية المهنية الرسمي عبر الرابط التالي من هنا.
  • ثانيًا: اختيار أيقونة تسجيل الدخول للموظف أو المدرس.
  • ثالثًا: كتابة كود المعلم.
  • رابعًا: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
  • خامسًا: تسجيل كلمة السر الخاصة بالمعلم.

خطوات الحصول على كود المعلم 

أما عن الطريقة التى يمكن من خلالها الحصول على كود المعلم لعام 2023 حسبما أعلنتها الاكاديمية المهنية للمعلمين هى كالتالى بالخطوات: 

  • أولآ: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • ثانيًا: اختيار بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني.
  • ثالثًا: كتابة الكود الخاص بالمعلم.
  • رابعًا:  كتابة الرقم القومي للمعلم.
  • خامسا: كتابة كلمة السر الخاصة بالمعلم.
  • سادسا: اختيار تسجيل الدخول.
  • سابعا:  عرض تفاصيل بيانات المعلم.
  • ثامنا:  اختيار تحميل.
  • تاسعا: سوف يتم تحميل صحيفة أحوال المعلم في ملف pdf.
  • وأخيرًا: فتح ملف الـ pdf واختيار طباعة.

تنبيهات هامة من وزارة التربية والتعليم

وقد نبهت وزارة التربية والتتعليم والتعليم الفنى على عدد من التنبيهات فيما يخص صحيفة الأحوال الخاصة بالمعلمين لعام 2023 حيث قالت أنه يجب أن  يقدم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة بها كل البيانات الخاصة بالمتقدم لتغيير المسمى الوظيفي سواء كان معلم أو أخصائي وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على وجود صورة بطاقة الرقم القومي ــ وجهين ــ على أن تكون سارية وأن يكون المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل عالي تربوي إذا كان من خريجي كليات التربية.

وقالت: ولو المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل «بكالوريوس» يجب أن يكون حاصل على شهادة إجازة تربوية لخريجي الكليات الأخرى.

استخراج صحيفة أحوال المعلم استخراج صحيفة أحوال المعلم 2022 للترقي أهمية صحيفة أحوال معلم 2023 صحيفة أحوال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

التعليم لـ"الدستور": لا تغيير فى مواعيد امتحانات نوفمبر بسبب الانتخابات

أخبار الظهيرة|إسرائيل تنشر قوائم بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.. والأرجنتين يفوز على البرازيل بتصفيات مونديال 2026

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والفئات المستحقة

بعد اطلاع الرئيس عليها.. أبرز مجهودات الهلال الأحمر مع أهالي غزة

قلبي دليلي قالّي هتحبّي.. أبرز زيجات ليلى مراد في ذكرى وفاتها

"تهوية جيدة وإضاء".. كيف تستعد المدارس لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024؟

بدأت اليوم.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات شهر نوفمبر لعام 2023

مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024.. وتنبيه هام بشأن وضع الجداول

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

القصة الكاملة حول انتشار رائحة الغاز في القرية الذكية بأكتوبر

"الوطنية للانتخابات" تنتهى من استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية فى الخارج

"قاسي وعنيف وكان هيموتني وأنا حامل".. سيدة تستغيث من زوجها بعد 6 أشهر من الزواج

حالة من الذعر.. سر انتشار رائحة غاز فى القرية الذكية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات