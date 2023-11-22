الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كواليس ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من سيارة نقل أموال فى بنها

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من سيارة نقل أموال فى بنها.

تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من فنى بشركة لنقل الأموال، المختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه حال استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة، ووجودهما أمام أحد الكافيهات كائن بدائرة القسم تاركًا السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة؛ لإحضار وجبة طعام.

وعقب عودتهما اكتشفا عدم وجود الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعة داخل حقيبتين.
 

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الأمن "سالف الذكر"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه.
 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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