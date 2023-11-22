إشادة برلمانية بجهود مصر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي قامت بها مصر منذ ٧ أكتوبر الماضي وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، جاء نتيجة الجهود العظيمة التي قامت بها مصر منذ ٧ أكتوبر الماضي، من أجل تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: “هذا الاتفاق والذي تضمن بالإضافة لوقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، وكذلك دخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة دون قيود، سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في فلسطين"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تثمر الجهود المصرية في زيادة مدة الهدنة.

وأشار زين الدين، إلى أن مصر موقفها كان واضحا منذ البداية في ضرورة وقف إطلاق النار، ومعارضة نزوح أو تهجير الفلسطينيين، قائلا: وهو الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة من أجل استقرار الأوضاع في المنطقة بالكامل.

وأوضح أن التنسيق المصري-القطري في هذا الشأن، كان له نتائج إيجابية واضحة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت زين الدين، إلى جلسة مجلس النواب، والبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، وتأكيد موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال العنف والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حق الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد أنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام من أجل مصلحة كافة الأطراف.

النائبة رغدة نجاتي: جهود مصر نجحت في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار



في السياق، أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود المصرية التي نجحت في التوصل إلى هدنة بوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن ضمان وصول كافة المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن القيادة السياسية المصرية حريصة منذ ٧ أكتوبر الماضي، على متابعة تطورات الأوضاع في فلسطين لحظة بلحظة من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن مصر موقفها دائما يدعو لضرورة إحلال السلام مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وكذلك رفض النزوح داخليا.

وأشادت النائبة بجهود وإجراءات الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وفقا لما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.

ولفتت إلى أن الجهود المصرية لن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومنع تصفيتها، مؤكدة أن الهدنة بوقف إطلاق النار جاءت في توقيت مناسب، لاسيما في ظل تصاعد حدة العنف، وتردي الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت نجاتي: “ضمان دخول المساعدات بكافة أشكالها وأنواعها يقلل من التداعيات السلبية للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لاسيما توفير الغذاء والعلاج والطاقة”.

وحيد قرقر: الهدنة الإنسانية في غزة فرصة لحل القضية الفلسطينية

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه، خطوة جيدة، تؤكد حرص مصر علي مواصلة دورها تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأضاف قرقر في تصربحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك الهدنة تعد فرصة جديدة أمام المجتمع الدولي ليعيد تقييم موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يقوم به من مجازر وإبادة للفلسطينيين، والتوصل إلي حل حاسم للقضية، وتبنى رؤية مصر في حل القضية وهو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن الجهود المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لم تتوقف يوما عبر تاربخها، ولن تتوقف حتى يحصل الشعب الفلسطيني علي حقه في أرضه وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته ومواقفه السياسية على أرض الواقع.

وأشار قرقر، إلى أن الشعب المصري بالكامل يقف خلف قيادته السياسية في دعم القضية الفلسطينية ومنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، ومواصلة توصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين، وهو ما أكدته مجددا الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.