الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بضرب شابين بالكرباج فى كرداسة

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بارتكاب واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما تقبيل قدم سيدة بكرداسة فى الجيزة.

تداول رواد التواصل الاجتماعي «فيديو» تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان «ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما إبنها بكرداسة».



تلقي ضباط مركز شرطة كرداسة بالجيزة بلاغا من شخصين، أحدهما عامل بمصنع ملابس، مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة المركز، بقيام كل من «ترزى» يعمل بمصنع ملابس «ووالده ووالدته وشخصين آخرين بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة عامل المصنع، بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجني عليه بالإتصال هاتفيًا بالترزي مازحًا معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها، واستعان بشخصين وإصطحبا المجني عليهما لسكنهما وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.