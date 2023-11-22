الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ": المصريوم يدعمون قيادتهم السياسية في منع تهجير الفلسطينيين

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى،

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، أمس جاءت معبرة عن الموقف المصري، "شعبا وحكومة"، تجاه محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الجلسة عبرت عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً، مشيرا إلي الدور المصرى الداعم والمساند للقضية الفلسطينية علي مر التاريخ علي المستويين الإقليمي والدولي، وآخرها دور مصر في  الوساطة للوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

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وتابع، أن بيان رئيس مجلس الوزراء، تضمن رسائل واضحة وحازمة بشأن الموقف المصري، منها عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، متابعا، وأيضا تأكيده علي أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن أى محاولات للإضرار بأمن مصر سيكون الرد حاسم، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.

الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين

 

وقال الجبلي، إن الرؤية المصرية تؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا مختلف الأطراف الدولية لإعادة تقييم موقفها تجاه القضية الفلسطينية.

واختتم بأن الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية بالكامل تعي لها القيادة السياسية، كما أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بمختلف فئاته وتياراته خلف قيادته وقواته المسلحة في مواجهة أى خطر يهدد الأمن القومى المصرى، ودعم قيادته في رفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

المهندس عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة مجلس الشيوخ مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء

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