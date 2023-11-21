الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إنسان النواب": مصر نجحت في كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

طارق رضوان
طارق رضوان

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس السيسى حققت نجاحات كبيرة فى كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية معلنًا ادانته وبشدة لتصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود جيلا جملئيل التى أشارت فيها إلى أنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم وأن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية خارج القطاع" كشفت بكل جلاء عن خطة حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

قال رضوان إن الجلسة التى عقدها مجلس النواب اليوم لمعرفة الاجراءات الحكومية لمواجهة ملف التهجير القسرى للفلسطينين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، مؤكدًا أن مجلس النواب جدد تفويضه بالإجماع للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من اجراءات للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

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وأشاد رضوان بالرد الحاسم والواضح من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلبات الاحاطة مشيدًا أيضًا بكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وكلمات جميع النواب الذين تحدثوا.

وأكد رضوان أن جلسة مجلس النواب طمأنت جميع المصريين بأن مصر بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدود مصر وأن مصر كلها ضد التهجير القسري وأنها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق موجهًا التحية للفلسطينيين على رفضهم وبشكل قاطع لتهجيرهم من أراضيهم وأنهم لن يفرطوا فى حقوقهم المشروعة وفى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال لكامل التراب الفلسطيني.

النائب طارق رضوان السيسي القضية الفلسطينية إسرائيل وزيرة المخابرات المجتمع الدولي

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