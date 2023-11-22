الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأردن: نأمل أن تكون الهدنة خطوة لوقف الحرب بشكل كامل فى غزة

غزة
غزة

رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين بالأردن، بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية.


وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كاملٍ للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا.
وأكد أهمية ضمان مساهمة الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع، وبما يلبي جميع الاحتياجات ويحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكناهم. ‏

وكانت أعلنت مصر، اليوم، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن غزة قطاع غزة الهدنة اتفاق هدنة إنسانية

مواد متعلقة

"الخارجية الصينية": لن يكون هناك سلام دائم فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

المفوضية الأوروبية: استغلال الهدنة الإنسانية من أجل زيادة المساعدات لغزة

الرئيس السيسى يرحب بالتوصل إلى هدنة فى غزة

الرئيس الفلسطينى يُرحب باتفاق الهدنة الإنسانية فى غزة

إسرائيل تواصل قصف شمال غزة رغم الإعلان عن الهدنة (بث مباشر)

"شئون الأسرى": المستهدف بعملية التبادل كل النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل كل نظرائهم الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع لبحث تطورات قضية الأسرى الليلة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

رسالة من بايدن للرئيس السيسى وأمير قطر بعد التوصل لهدنة فى غزة

أسرار اللحظات الأخيرة فى اتفاق الهدنة.. ماذا حدث خلف الأبواب المغلقة؟

ترجمة فيلم "المنبر" لـ أحمد حاتم إلى 4 لغات أجنبية

بعد نشر "الدستور" عنها.. محافظ مطروح يحيل واقعة تعرض سيدة لإهمال طبي للنيابة العامة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء من منزل واحد فى استهداف مخيم النصيرات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات للاحتلال شمال قطاع غزة

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى والهدنة فى غزة

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة