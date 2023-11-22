سحب منخفضة تغطي سماء الغردقة واحتمالية سقوط أمطار في البحر الأحمر

تشهد بعض مدن محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبالها، وخاصة مدينة الغردقة؛ ظهور السحب الكثيفة والمنخفضة في أنحاءٍ متفرقة بها، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر.

من جهتها، أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع حالة الاستعداد؛ لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس، بجميع مدنها، ونشر سيارات المساعدة على الطرق الرئيسية؛ للتعامل مع أي حالات طوارئ وتقديم المساعدة للمواطنين حال سقوط أمطار، موجهةً تحذيرها للسائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر.

تحذير من التقلبات الجوية

وحذَّرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين، من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحذر، وإتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي تشهد عاصفة ترابية تحجب الرؤية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلاماتالملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

طقس الغردقة اليوم

طقس الغردقة اليوم

طقس الغردقة اليوم