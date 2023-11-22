الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس الفلسطيني يُرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

محمود عباس
محمود عباس

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـاتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وجددا الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الرئيس محمود عباس والقيادة يرحبون باتفاق الهدنة الإنسانية، ويثمنون الجهد المصري القطري الذي تم بذله.

وتابع: نجدد الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية والذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته.

أعلنت مصر، اليوم، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، خلال 24 ساعة التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.

الرئيس الفلسطيني اتفاق الهدنة الإنسانية الوقف الشامل للعدوان محمود عباس

مواد متعلقة

إسرائيل تواصل قصف شمال غزة رغم الإعلان عن الهدنة (بث مباشر)

"شئون الأسرى": المستهدف بعملية التبادل كل النساء والأطفال الإسرائيليين مقابل كل نظرائهم الفلسطينيين

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع لبحث تطورات قضية الأسرى الليلة

"القاهرة الإخبارية": إطلاق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة

"الخارجية" تدعو روسيا لبذل المزيد بمجلس الأمن للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

بوتين: نشكر جهود الرئيس السيسى لإرسال مساعدات للفلسطينيين فى غزة وإخراج مواطنينا

رئيس جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة فى غزة

الفصائل الفلسطينية تقصف قاعدة “رعيم” الإسرائيلية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بالهدنة وسنبذل جهدنا لزيادة المساعدات

تراجغ أسعار الذهب عالميًا إلى أقل من ألفي دولار اليوم الأربعاء

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء من منزل واحد فى استهداف مخيم النصيرات (فيديو)

الرئيس السيسي يرحب بالتوصل إلى هدنة في غزة

أخبار فاتتك.. بايدن يشكر الرئيس السيسي على اتفاق الهدنة في غزة وموعد بداية فصل الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس