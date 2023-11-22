10 نصائح هامة عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار

مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار أصبحت قيادة السيارة أكثر صعوبة؛ بسبب تشويش قطرات المطر الرؤية وانخفاض ثبات السيارة على الأرض المبللة، ويقدم لكم موقع "الدستور" خلال السطورة التالية أهم النصائح عند قيادة السيارة أثناء المطر.

نصائح لقيادة آمنة للسيارات أثناء سقوط الأمطار



1- يجب الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة واستخدام مساحات السيارة بشكل مستمر.

2- صيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.

3- تبديل الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع تزلق الكاوتشوك، والمشي ببطء في المطر لمنع انزلاق السيارة.

4- ضرورة الحفاظ على التركيز أثناء القيادة.

5- ضرورة إشعال الأنوار الأمامية سواء في الليل أو النهار.

6- كما يجب الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين للتمكن من التحكم بالسيارة والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع السيارات الأخرى.

7- عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ أثناء سرعة عالية والتباطؤ بشكل كبير عند الإنعطاف لمنع انزلاق السيارة.

8- الانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

9- فى حالة وجود خطر يجب الاستدارة والعودة وعند تعرّض السيارة للدوران يجب تجنب تحويل عجلة القيادة.

10- تجنب الضغط بالقدم عن دواسة البنزين مع تجنّب الضغط على الفرامل نهائيا والسير بسرعة قليلة جدًا بالأماكن السكنية حرصًا على حياة الآخرين.