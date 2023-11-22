الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" توجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج (فيديو)

زواج
زواج

حرصت وزارة الصحة والسكان، على تقديم رسالة مهمة للمواطنين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، للتمتع بصحة أسرية جيدة. 

وقالت وزارة الصحة، في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إن الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج ضرورية لإتمام عقد الزواج ولا يتم بدونها، موضحة أنها عبارة عن شهادة وتحاليل لفحوصات يتم إجراؤها من الطرفين المقبلين على الزواج في الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، وتصدر بعد 14 يومًا من إجراء التحاليل وتكون صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.   

وكتبت الصحة في منشورها: “فحوصات من قبل الزواج، هتساعدك تكتشف الأمراض بدري وتأسس أسرتك صح من البداية، انزل اكشف واطمن على صحتك وصحة عيلتك بالمجان ضمن حملة 100 يوم صحة”.

أما عن مواعيد الفحص، فقالت وزارة الصحة: “في انتظارك كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً، الحملة موجودة في كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335”. 

وزارة الصحة فحوصات الزواج المقبلون على الزواج 100 يوم صحة

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