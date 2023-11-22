منشد لـ"صاحبة السعادة": الإذاعة المصرية ساهمت فى نشر الثقافة الدينية (فيديو)

تحدث المنشد محمد عبد الرؤوف السوهاجى، عن بداياته في الإنشاد الديني والمحطات الهامة في مسيرته الفنية.

وقال السوهاجي، في لقائه مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "DMC"، إنه ولد في أسرة متدينة ومحبة للقرآن الكريم، وأنه بدأ ينشد الابتهالات وهو طفل في الثامنة من عمره.

وأضاف أنه شارك في العديد من المسابقات الدينية على المستوى المحلى والجمهوري، وأنه قرأ أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2005. وأكد أنه حقق حلمه بأن يكون منشدا في الإذاعة المصرية بفضل دعاء والدته، التي توفيت قبل أن تراه ينجح في اختبار الإذاعة عام 2011.

وأشاد بدور الإذاعة المصرية في نشر الثقافة الدينية والفنية بين الناس، وأعرب عن سعادته بمشاركته في برنامج "صاحبة السعادة"، مؤكدا أنه يحب الإعلامية إسعاد يونس ويقدر عملها الرائع.