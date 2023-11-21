الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بتهديد نجل شقيقه بحرقه بالمولوتوف عبر "فيسبوك"

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بتهديد نجل شقيقه بحرقه بالمولوتوف عن طريق فيس بوك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والمتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

باستدعاء صاحب الحساب المشار إليه تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) وقرر بوجود خلافات بين والده وعمه حول الميراث وأن الأخير قام بإرسال مقطع فيديو لوالده على هاتفه المحمول لتهديده فقام بنشره خشية تعرض والده للابتزاز.

وباستدعاء طرفى النزاع تبين أنهم مالك شركة استيراد وتصدير - شقيقه بالمعاش - يقيمان بدائرة القسم، وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين شقيقه الثانى حول الميراث وإتهمه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بتجميع زجاجات مولوتوف بقصد إحراق سيارته، وبمواجهة الثانى قرر قيامه بذلك لقيام الأول بالنصب عليه والاستيلاء منه على ميراث والدهما.

حبس متهم تهديد حرقا بالنار زجاجات مولوتوف قسم شرطة المعصرة كرداسة

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