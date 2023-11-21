الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقق جميع أهدافها

غزة
غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في بيان إن إسرائيل ستواصل حربها ضد الفلسطينيين حتى لو تم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. 

وأضاف نتنياهو وهو يخاطب وزراءه، "نحن في حالة حرب، وسنواصل الحرب".

صفقة الرهائن 

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وقال البيت الأبيض إنه متفائل بشأن صفقة الرهائن، ويعتقد أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن أقرب مما كنا عليه، نعتقد أننا نقترب".

"لن نقول ولا نريد أن نقول في هذه الساعات الدقيقة أي شيء يمكن أن يعرض الاتفاق لخطر أكبر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال جو بايدن إن الاتفاق "قريب جدًا" لإعادة بعض الرهائن المحتجزين في غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم إذا تم التوصل إلى اتفاق سيكون بينهم 30 طفلًا وثماني أمهات و12 امرأة.

ومعظم الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم من الأطفال، وفقا لتقرير منفصل لشبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصدر.

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية ستحصل على أغلبية في مجلس الوزراء للموافقة على صفقة الرهائن، على الرغم من معارضة الحزبين اليمينيين المتطرفين، الحزب الصهيوني الديني وعوتسما يهوديت.

وذكرت أن حكومة الحرب تدعم الصفقة وستجمع 19 صوتًا لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وخمسة أصوات لحزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس.

وكتبت أن الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت يملكان معًا ستة أصوات في مجلس الوزراء.

تجمع المتظاهرون خارج قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب، حيث التقى بنيامين نتنياهو مع كبار وزرائه وسط توقعات متزايدة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة.

وذكرت صحيفة هآرتس أن حوالي 200 متظاهر تجمعوا إلى جانب عائلات الرهائن.

وصوت المشرعون في جنوب إفريقيا لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في غزة.

ويعتبر التصويت، الذي تم تبنيه بأغلبية 248 صوتًا مقابل 91 صوتًا رمزيًا إلى حد كبير، حيث سيكون الأمر متروكًا للحكومة بشأن تنفيذه.

في غضون ذلك، اتهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة خلال ترؤسه قمة استثنائية لمجموعة بريكس يوم الثلاثاء.

غزة نتنياهو الحرب فلسطين وقف إطلاق النار

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