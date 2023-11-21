الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: بسالة المقاومة أجبرت إسرائيل على صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

محمد الباز
محمد الباز

قال د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الاحتلال يضرب ويحاصر غزة في كل اتجاه، ويمنع دخول الوقود والمواد الغذائية إلى القطاع بشكل كبير للغاية، كما أن استهداف إسرائيل للمستشفيات ودخولها إلى مجمع الشفاء بهذا الشكل، كانت رسالة أن إسرائيل ترتكب أعلى درجات الجُرم الإنساني، ولن يستطيع أحد محاسبتها.

أضاف خلال لايف "البساط أحمدي"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن بسالة المقاومة الفلسطينية أجبرت إسرائيل على الحديث عن صفقة تبادل الأسرى التي تنص على الإفراج عن 50 محتجزًا إسرائيليًا مقابل هدنة مؤقتة ووقف إطلاق النار لمدة 4 أو 5 أيام.

وواصل: "إسرائيل اشترطت عدم الإفراج عن أسرى فلسطينيين مدانين بجرائم بالقتل، في إطار صفقة تبادل الأسرى، بجانب إدخال كميات من الغذاء والوقود إلى القطاع، لكن حركة حماس من جانبها أعلنت عن عدم الإفراج عن المحتجزين المجندين، وسيقتصر على المدنيين فقط".

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