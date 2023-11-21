الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المغازي: إسرائيل لا تحترم القوانين الدولية وتهدف للتهجير القسري

التهجير القسري
التهجير القسري

أكد د.عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن إسرائيل تتجاهل القوانين الدولية والمنظمات الدولية وقراراتها، وأنها تسعى إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم.

وقال المغازي، في حوار مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" إن إسرائيل لم تلتزم بقرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم الذي أصدر 1947 وأنها تواصل انتهاكاتها واستيطانها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن عقلية الاحتلال تقوم على فكرة التهجير القسري التي أعلن عنها عدة وزراء إسرائيليين بما فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار المغازي إلى أن موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفية حقوق الفلسطينيين، وأن الرئيس السيسي أكد ذلك في قمة بريكس التي عقدت مؤخرا، مؤكدًا أن إسرائيل لا تعترف بحقوق الإنسان ولا تحترم القانون الدولي.

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