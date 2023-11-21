الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: كلمة الرئيس في "بريكس" وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته

أيمن محسب
أيمن محسب

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس السيسى، في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، موضحا أن الكلمة تناولت استعراض للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، وتمسكها برفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء أو إلي أي مكان أخر داخل حدود جمهورية مصر العربية. 

وقال محسب إن الرئيس أكد في كلمته أن التصعيد المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثاهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن ما يحدث داخل القطاع من عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري يكشف عجز المجتمع الدولى وجمود الضمير الإنساني.

txt

النائب أيمن محسب: وقف إطلاق النار على غزة لم يعد رفاهية.. ويؤكد: القطاع يعانى كارثة إنسانية

txt

أيمن محسب: مخرجات القمة العربية الإسلامية جاءت متوافقة مع الرؤية المصرية

اضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس استعرض الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712 الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ممرات إنسانية مُمتدة في جميع أنحاء القطاع، مشددا علي ضرورة الضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار، لافتًا إلى أن مصر عارضت وأدانت قتل المدنيين من جميع الأطراف وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.

وأشار إلي أن كلمة الرئيس حملت المجتمع الدولي مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية التى تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم، لافتا إلي أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين في غزة من خلال فتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى للحرب لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، التي هي أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولى لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة.

الدكتور أيمن محسب السيسي البريكس قطاع غزة القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس