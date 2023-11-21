الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

ملفات خاصة

"مرابطون للإنسانية".. إشادات دولية بفرق الهلال الأحمر المصرى: صمود وتفانٍ فى محنة غزة

الهلال الأحمر المصرى
الهلال الأحمر المصرى

تواصل فرق متطوعى الهلال الأحمر المصرى عملها من أجل تجهيز المساعدات وإيصالها للأشقاء فى غزة، رغم كل الصعوبات المتمثلة فى التقلبات الجوية وحالة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد وتتضاعف حدتها فى المناطق الحدودية، مع المخاطر الأمنية المتمثلة فى الاقتراب الشديد من دائرة الحرب فى غزة، فيما يعد نموذجًا يحتذى فى العمل الإنسانى، نال استحسانًا وإشادات دولية.
قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إن المتطوعين يواصلون تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة بمركز اللوجستيات فى العريش.
وأكد أنه رغم الأحوال الجوية وتقلبات الطقس الحالية والفرق المرابطة عند معبر رفح البرى، فإننا نواصل العمل على مدار ٢٤ ساعة لتسهيل إجراءات دخول المساعدات وشاحنات الوقود، وكذلك استقبال المصابين من أبناء القطاع لعلاجهم فى المستشفيات المصرية.
ولفت إلى أن شاحنات المساعدات الإنسانية يجرى استقبالها من داخل مصر وخارجها، حيث يجرى نقلها وتجهيزها فى انتظار دخولها الأراضى الفلسطينية.
من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن طواقمها تسلمت،٧٠ شاحنة من الهلال الأحمر المصرى، محملة بالمساعدات الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ، إن الشاحنات احتوت على الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.
وأشارت إلى أن عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ ٢١ أكتوبر الماضى حتى اليوم الثلاثاء، وصل إلى ١٣٥٣ شاحنة، أى ما يعادل حوالى ٤٢ شاحنة فى اليوم الواحد.
فيما أعربت سفارة فرنسا بالقاهرة عن شكرها السلطات المصرية والهلال الأحمر المصرى على جهودهما وتعاونهما الوثيق فى إيصال المساعدات الطبية والصحية الفرنسية إلى قطاع غزة.
وأوضحت السفارة الفرنسية بالقاهرة أن باريس تمكنت من إيصال ١٠٠ طن من المساعدات الإنسانية، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين فى قطاع غزة فى مجال الصحة والغذاء والطاقة عبر الهلال الأحمر المصرى.
وأضافت أن فرنسا أرسلت، أمس، شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لصالح الفلسطينيين فى قطاع غزة: تتضمن ١١ طنًا من الأدوية والتجهيزات ومعدات الخدمات الطبية الطارئة.
وأشارت إلى أن الشحنة تلبى الاحتياجات التى تنقلها الجهات الفاعلة الإنسانية الموجودة ميدانيًا، والتى تتواصل فرنسا معها بصورة مستمرة فى باريس والقدس والقاهرة.

الهلال الأحمر المصري قطاع غزة فرنسا

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تستقبل وزيرة الدولة للتعاون الدولى بقطر

الهلال الأحمر: توفير احتياجات الأسر المتضررة من الأمطار

متطوعون: رغم مشقة تجميع المساعدات للفلسطينيين لكنها من أفضل اللحظات

"علاج الإدمان" يطلق معسكرًا لتنمية العمل التطوعى والتوعية بأضرار المخدرات

التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف التراثية بنادى الصيد" للعام الثاني على التوالي ويستمر حتى ٣٠ نوفمبر الجاري

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تخرج 500 شخص من ذوي الإعاقة

“القباج” تفتتح ورشة العمل الحكومية حول أفضل ممارسات العودة وإعادة إدماج العائدين من الخارج

وزيرة التضامن تستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لمناقشة إجراءات الإغاثة الإنسانية المقدمة من دولتهم للفلسطينيين

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين