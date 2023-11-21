الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المعمل المركزي للمناخ الزراعي يشارك في دورة تدريبية حول "التغير المناخي"

البحوث الزراعيه
البحوث الزراعيه

شارك المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  في دورة تدريبية حول "التغير المناخي وقطاع الزراعة" في الفترة من 19/11/2023 حتى 30/11/2023.

وقال الدكتور محمد عبد ربة مدير المعمل المركزي للمناخ إن العديد من الباحثين بالمعمل سيلقوا محاضرات عن الزراعة الذكية والتغيرات المناخية وكيفية الاستفادة من بيانات الارصاد الجوية الزراعية في الادارة المزرعية وكيفية صيانة ومتابعة محطات الارصاد الجوية الزراعية وكيفية تقدير الاحتياجات المائية والسمادية للمحاصيل وفقًا للظروف المناخية السائدة بكل منطقة مناخية حيث تشمل تلك الدورة زيارة لمقر المعمل المركزي للمناخ الزراعي وذلك يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 للتعرف على أرض الواقع على التطبيقات الخاصة بزراعة الاسطح والزراعة بدون تربة وانتاج تقاوي عيش الغراب وانتاج ثمار عيش الغراب بجانب زيارة مكون تدوير المخلفات باستخدام ديدان الأرض.

وأضاف أنه وجد تفاعل كبير من ممثلي 20 دولة افريقية للتقنيات الزراعية الموجودة في مصر وتمنياتهم الاستفادة القصوي من الخبرات المصرية الخاصة بمختلف الانشطة الزراعية. 

المعمل المركزى للمناخ الزراعى يشارك دورة تدريبية حول التغير

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