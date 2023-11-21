الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "مستقبل وطن" بالإسكندرية: "الأمن والأمان لن يتحقق إلا بقيادة الرئيس السيسي"

مؤتمر حزب مستقبل
مؤتمر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية

انطلق مؤتمر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالمدينة الشبابية بأبي قير، بحضور حاشد من أهالي الإسكندرية، والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، وأعضاء من القوى السياسية ونواب برلماني النواب والشيوخ وجمعيات المجتمع المدني وممثلين من الأزهر الشريف والكنسية المصرية ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المجتمع السكندري.

بدأ المؤتمر بعرض مقطع فيديو يستعرض العديد من المشروعات القومية والتنموية، وتطوير التعليم والمهارات التكنولوجية، والقطاع الصحي من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي،  وملف التأمين الصحي، وتطوير قطاع الصحة، والقضاء على قوائم الانتظار، وموقف الرئيس في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي وحدود مصر.  

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين مستقبل وطن بالإسكندرية، إن نعمة الأمن والأمان التي نشعر بها في بلدنا مصر الحبيبة لن تتحقق بسهولة، لن تتحقق إلا بوجود قائد قوي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن جميع حدود مصر ملتهبة، ولكن في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري يجعلنا نعيش على أرض مصر مطمئنين وذلك لأن بلدنا أمن وأمان، قائلًا من أجل هذا نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

حضر المؤتمر العميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب رزق راغب ضيف الله أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب وممثل الأغلبية البرلمانية، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد بهاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور حاتم متولي نائب المدير التنفيذي للقطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، وعبد الحليم علام نقيب المحاميين، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف، والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزة بالإسكندرية.

مؤتمر حزب مستقبل وطن مستقبل وطن بالإسكندرية عبد الفتاح السيسي الحملة الإنتخابية المشروعات القومية والتنموية

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