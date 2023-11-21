6 مكملات غذائية طبيعية للحفاظ على صحة القلب

تعد مشاكل القلب السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم وتؤثر على أكثر من 17.9 مليون شخص كل عام، لذلك ليس سرًا أن صحة القلب هي الأهم في جسم الإنسان ولسنا بحاجة إلى دراسات لإثبات ذلك. لذلك نستعرض لكم أفضل المكملات الغذائية لصحة القلب وفقًا لـ" Medscape".

1. أحماض أوميجا 3 الدهنية: تعمل هذه المكملات بشكل معجزة في خفض الدهون الثلاثية (النوع الأكثر شيوعًا من الدهون في الجسم)، والالتهابات، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب الأخرى، وتعتبر المواد الغذائية مثل الجوز وبذور الشيا والأسماك وزيت بذور الكتان وزيت الكانولا مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

2. المغنيسيوم: وفقا لدراسات، فإن المغنيسيوم يخفض ضغط الدم بمقدار 12 نقطة، وهو واحد من المعادن الدقيقة الثلاثة (مع الكالسيوم والزنك) المسؤولة عن حوالي 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى تقلصات العضلات، والتشنجات، والنوبات، وعدم انتظام ضربات القلب، وتغيرات في الشخصية، وتشنجات الشريان التاجي، ويعد الكاجو واللوز والحبوب الكاملة والبقوليات والبذور ومنتجات الألبان من المصادر الغنية بالمغنيسيوم.

3. زيت كبد سمك القد: يشتهر مكمل زيت السمك هذا بفوائده العديدة لجسم الإنسان، حيث يعد غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والمعادن، ويمكن أن يساعد في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب، كما يمكن أن يساهم المكمل بشكل كبير في تقليل الالتهاب وتقليل الدهون في الكبد. ويقال أيضًا أن زيت كبد سمك القد ممتاز في تطوير وصيانة العظام والأسنان الصحية، وغالبًا ما يتم اقتراحها من قبل مقدمي الرعاية الصحية وهذه هي الطريقة الصحيحة لاستهلاكها. لا تتناول المكملات الغذائية دون وصفة طبية أو توصيات الطبيب.

4. حمض الفوليك (حمض الفوليك): يقال أن حمض الفوليك (فيتامين ب) ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية لدى كثير من الناس، وتعتبر الخضروات والفاصوليا والحمضيات مصادر رائعة لحمض الفوليك.

5. مستخلص بذور العنب: إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، فإن مستخلص بذور العنب هو الشيء الصحيح الذي يجب تضمينه في روتينك، فهو مليء بمضادات الأكسدة ويخفض ضغط الدم. وفقا لدراسات، فإن حوالي 100-800 ملغ من مستخلص بذور العنب يوميا لمدة 8-16 أسبوع يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم إذا كان لديك أعراض أو كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المسبق.

6. الفيتامينات المتعددة: إن الوجبة التي تتكون من الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات وغيرها هي وجبة جيدة ولكنها في بعض الأحيان لا تكفي. بالنسبة لشخص يعاني من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، فقد فات بالفعل التفكير في التغذية الأساسية؛ ومع ذلك، يمكنك البدء في تناول هذه المكملات في سن مبكرة لتجنب المتاعب.