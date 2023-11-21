هل الرجال أقل عرضة لأمراض القلب من السيدات؟.. طبيب يجيب

يعتقد كثيرون أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب من النساء، لكنه اعتقاد خاطىء لدى معظمنا، فالنساء أكثر عرضة لمشاكل القلب مثل الرجال، وذلك نظرا لأن بعض أعراض أمراض القلب لدى النساء قد تختلف عن الأعراض لدى الرجال، فقد لا تستطيع المرأة تحديد المشكلة التي ينبغي الكشف عنها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، أن هناك مجموعة من الأعراض التى تظهر على النساء والتى تنذر بوجود مشكلة فى القلب والتى تأتى على رأسها، الشعور بالانزعاج في الرقبة أوالفك أو الكتف أو أعلى الظهر أو البطن، إلي جانب ذلك الشعور المستمر بضيق النفس، كما من أن الأعراض الشائعة لدى النساء تورم في أحد الذراعين أو كليهما.

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن من ضمن الاعراض الشائعة الشعور المستمر بالغثيان أو القيء، وكذلك التعرض للغصابة بالدوار أو الدوخة، الإرهاق غير المعتاد من اقل مجهود خاصة إذا كانت السيدة لا تشعر بهذا الإجهاد من قبل، فمجرد ما تقوم بأداء مهامها اليومية تشعر بعدم القدرة على استكاملها، إلي جانب ذلك الشعور بحرقة المعدة طوال الوقت والإصابة بعسر الهضم بدون مبرر.

نصائح غذائية للسيدات للحماية من مرض القلب

ونصح الدكتور جمال شعبان، السيدات بضرورة الحفاظ على حايتهم الصحية، من خلال تناول الأكل الصحي والإبتعاد عن السكريات والأطعمة غير الصحية، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات ومشتقات الحليب قليلة الدسم أو منزوعة الدسم واللحوم خفيفة الدهن، إلي جانب تجنب الدهون المشبعة أو المتحولة، والسكريات المضافة، والملح.