الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: الشعوب العربية أجبرت قادة العالم على تغيير موافقهم بشأن الاحتلال

طارق رضوان
طارق رضوان

أدان طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أنه يشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني طوال الوقت في ظل صمت مريب من المؤسسات والمنظمات الدولية.

أشار رضوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الشعوب العربية والإسلامية والعالمية هي من أجبرت قادة الدول حول العالم على تغيير مواقفهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العنف تجاه أهالي غزة والضفة الغربية.

وحذر من مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومحو هويتهم، مؤكدا أن مصر تقف بكل قوة ضد هذه المحاولات وتدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة.

أهالي غزة الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية تهجير الفلسطينيين إبادة جماعية العدوان الإسرائيلى طارق رضوان حقوق الانسان مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان غزة

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

"جلد بالكرباج".. الداخلية تكشف تفاصيل إجبار شابين لتقبيل قدم سيدة بالجيزة

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

السيسى: على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته لوقف الممارسات غير الإنسانية بغزة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين