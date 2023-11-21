برلماني: الشعوب العربية أجبرت قادة العالم على تغيير موافقهم بشأن الاحتلال

أدان طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أنه يشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني طوال الوقت في ظل صمت مريب من المؤسسات والمنظمات الدولية.

أشار رضوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الشعوب العربية والإسلامية والعالمية هي من أجبرت قادة الدول حول العالم على تغيير مواقفهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العنف تجاه أهالي غزة والضفة الغربية.

وحذر من مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومحو هويتهم، مؤكدا أن مصر تقف بكل قوة ضد هذه المحاولات وتدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة.