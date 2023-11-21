في كبرى الفعاليات لتسكين وحدات المشروع.. شركة نيو بلان تطلق مشروع أمارا ريزدنس بالقاهرة الجديدة،

أطلقت نيو بلان آخر مشاريعها السكنية وهو كمبوند آمارا في القاهرة الجديدة بشارع التسعين الشمالي. وعلى مساحة 27 فدان وبالقرب من مختلف خدمات القاهرة الجديدة، يضم الكمبوند.

حجز شركة نيو بلان مشروع أمارا ريزدنس بالقاهرة الجديدة

مركز تجاري، ساحات خاصة بالأطفال، وبحيرات ومسطحات مائية مطلة على الوحدات، مسارات للركض والدراجات، مطاعم، علامات تجارية عالمية، وملاعب رياضية، حدائق ومساحات خضراء بنسبة 82 في المية، بالإضافة لمساحات للاسترخاء ونادي صحي.

كما يتميز المشروع بتنوع الوحدات والمساحات بين وحدات تريبلكس، وألتو كاسا، ووحدات فاخرة تبدأ من غرفتين إلى 4 غرف، جميعها كاملة التشطيب، وتسلم خلال سنة 2027 بتسهيلات دفع تصل إلى 8 سنوات.

حجز شركة نيو بلان مشروع أمارا ريزدنس بالقاهرة الجديدة

يتكون المشروع من 27 عمارة على مساحة 27 فدان، بإجمالي 600 وحدة، ونفخر بإتمام التعاقد على 100 وحدة من إجمالي الوحدات، وهو ما يشكل 17% من المشروع، وذلك قبل إنطلاق المشروع بشكل رسمي.

اليوم نحتفل بمشروع آمارا معكم، كما احتفلنا معكم بنجاح عدة مشاريع كنت أنتم فيها معيار لنجاحنا وجوهر بناء أحلامنا.

بدأت نيو بلان مشاريعها عام 2018 لنشر فكر جديد في البناء المعماري والذي يضم كمبوندات سكنية، ومولات تجارية، ومباني إدارية في مختلف أنحاء مصر، بدءًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بمدينة بورسعيد، والقاهرة الجديدة.

حجز شركة نيو بلان مشروع أمارا ريزدنس بالقاهرة الجديدة

بدأت نيو بلان إنطلاقتها في الساحة العقارية بمشروع Eleven وهو مول إداري بمفهوم وتصميم مميز وسط حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، ومباشرةً خلف فندق الماسة.

وبعد إثبات نجاح المشروع أمام الجماهير والمستثمرين، انتقلت الشركة برؤيتها الواعدة إلى مشروع سيرانو والموجود أيضا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع سكني بمنطقة الـR7 ويتميز بوسائل الراحة والتصاميم الفريدة المعروف بها مشاريع نيو بلان السكنية والتي تضم مركز تجاري، ساحات خاصة بالأطفال، وبحيرات ومسطحات مائية مطلة على الوحدات، مسارات للركض والدراجات، مطاعم، علامات تجارية عالمية، ملاعب رياضية، مكتبة، وحدائق ومساحات خضراء بنسب تتراوح بين 70% إلى 82% من مساحة الكمبوند الإجمالية، بالإضافة مساحات مخصصة للاسترخاء، ونادي صحي.

ليشهد السوق العقاري تحول في الكمبوندات السكنية من حيث رقي التصميم، وفخامة نمط الحياة الذي تقدمه نيو بلان في مشاريعها المختلفة.

حجز شركة نيو بلان مشروع أمارا ريزدنس بالقاهرة الجديدة

لننتقل لمشروع ايكلا بمدينة بورسعيد، لتطل إحدى مشاريع نيو بلان على سواحل البحر المتوسط بكمبوند هو الأول في تصميمه ووسائل الراحة المتوفرة به، إلى جانب مول إيكلا والذي يضم مساحات مختلفة من بينهم لاجون ومساحات للاسترخاء وأماكن تضم علامات عالمية.

لننتقل إلى شراكتنا المتميزة مع أكبر العلامات التجارية في العالم وهي علامة تونينو لامبورجيني، لننفذ معا كمبوند تونينو لامبورجيني بتصميمات العلامة للخطوط الحادة والظهور الجريء والمميز في الساحة.

كما تم التعاون مع العلامة في تنفيذ مطابخ مشروع اتيكا لتحصل أيضا على علامة تونينو لامبورجيني.

ليصح مشروع اتيكا هو محطتنا القادمة حيث برزت فيه فخامة المعمار ورقي نمط الحياة في أميز موقع العاصمة الإدارية الجديدة.

حجز شركة نيو بلان مشروع أمارا ريزدنس بالقاهرة الجديدة

وبالإضافة لمول أتيكا وهو أول ما يخطف نظرك بوجوده البارز وتصميمه الغير مماثل للمولات التجارية على الطريق. ليصبح وجهة للعلامات التجارية العالمية ومختلف الأنشطة الترفيهية.

لنقف أمام مشروع طلة بحي الـR7 وعلى مساحة 30 فدان يتميز بمساحاته الخضراء الواسعة وكافة وسائل الراحة المعتادة في شركة نيو بلان بكل مشروعاتها السكنية.

كما ساهمت الشركة ايضا بمشروعات ثقافية وسياحية وترفيهية أخرى منها:

(فندق ماروم - الباخرة السياحية - كافيه سبازيو - سينماتي - مسرح بورسعيد - المركز الثقافي - تمثال ساحة مصر ببورسعيد)

لتبقى شركة نيو بلان علامة على التميز المعماري وسابقة في تصميم مواقعها.