برلماني: تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تمثل فكر الحكومة اليمينة المتطرفة (فيديو)

أعرب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، عن رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في سيناء أو دول مجاورة، مؤكدا أن مصر بذلت تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية ولا يمكن لأحد أن يزايد على دورها.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن مصر لم تغلق معبر رفح أمام دخول المساعدات الطبية أو الإنسانية، وأن التضييق على دخول المساعدات من الطرف الآخر من المعبر.

وأضاف أن جلسة مجلس النواب اليوم كانت رسالة واضحة للعالم أجمع، أن الشعب والقيادة السياسية يتضامنون مع الفلسطينيين ويدعمون حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، مشيرا إلى أن مصر ترفض كافة السيناريوهات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أن هناك تحركات مصرية على أعلى مستوى من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد العديد من اللقاءات مع قادة ورؤساء العالم لبحث سبل حل الصراع العربي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية لا تمثل إلا فكر الحكومة اليمينة المتطرفة، وأنها محاولات يائسة من الحكومة الإسرائيلية قبل إقالتها بعد نهاية الحرب على قطاع غزة.