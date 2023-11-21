الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تمثل فكر الحكومة اليمينة المتطرفة (فيديو)

عبدالمنعم إمام
عبدالمنعم إمام

أعرب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، عن رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في سيناء أو دول مجاورة، مؤكدا أن مصر بذلت تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية ولا يمكن لأحد أن يزايد على دورها.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن مصر لم تغلق معبر رفح أمام دخول المساعدات الطبية أو الإنسانية، وأن التضييق على دخول المساعدات من الطرف الآخر من المعبر.

وأضاف أن جلسة مجلس النواب اليوم كانت رسالة واضحة للعالم أجمع، أن الشعب والقيادة السياسية يتضامنون مع الفلسطينيين ويدعمون حقهم في إقامة دولتهم المستقلة، مشيرا إلى أن مصر ترفض كافة السيناريوهات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أن هناك تحركات مصرية على أعلى مستوى من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد العديد من اللقاءات مع قادة ورؤساء العالم لبحث سبل حل الصراع العربي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية لا تمثل إلا فكر الحكومة اليمينة المتطرفة، وأنها محاولات يائسة من الحكومة الإسرائيلية قبل إقالتها بعد نهاية الحرب على قطاع غزة.

سيناء تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية مجلس النواب معبر رفح المساعدات الطبية تصفية القضية الفلسطينية تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية الحكومة الاسرائيلية غزة

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

"جلد بالكرباج".. الداخلية تكشف تفاصيل إجبار شابين لتقبيل قدم سيدة بالجيزة

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

السيسى: على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته لوقف الممارسات غير الإنسانية بغزة

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين