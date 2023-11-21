اقتصادي: تطوير البنية التحتية والتسهيلات الجمركية أهم عوامل زيادة حجم الصادرات

قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة العربية للأدوية السابق - إحدي شركات وزراة قطاع الأعمال العام - إن هناك عدة عناصر يجب توافرها لتحقيق الزيادة المطلوبة بحجم الصادرات المصرية، في مقدمتها تعزيز تنوع منتجاتها المصدّرة وتحسين جودتها لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، من خلال تحسين الجودة وتوسيع نطاق المنتجات المصدّرة، يمكن لمصر الوصول إلى مزيد من العملاء الدوليين وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف “عبد الباسط” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ينبغي مواصل أعمال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك موانئ الشحن وشبكات النقل، لتسهيل عمليات الصادرات، كما يمكن تحسين الإجراءات الجمركية والتسهيلات التجارية لتقليص البيروقراطية وتسريع عمليات التصدير.

وأكد أنه يجب تعزيز الترويج التجاري والتسويق الدولي يمكن أن يسهم في زيادة الوعي بالمنتجات المصرية وجذب اهتمام المستهلكين في الخارج، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة في المعارض التجارية الدولية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي للترويج للمنتجات المصرية.

وأوضح أنه يجب تعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكات الشراكة الاقتصادية يمكن أن يدعم زيادة حجم الصادرات المصرية، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتعزيز العلاقات الدولية، حيث يمكن لمصر الوصول إلى فرص جديدة للتصدير وتوسيع أسواقها بثقة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في مصر يمكن أن يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، على سبيل المثال، إنشاء مناطق حرة وتقديم حوافز استثمارية يمكن أن يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويسهم في تطوير الصناعات التصديرية.

وأكد أنه يجب على مصر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والمنطقة لتسهيل دخول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية وتقليص العقبات التجارية. هذا يتطلب تعزيز التفاوض الدبلوماسي وتوسيع قاعدة الاتفاقيات التجارية مع الدول الشريكة.

وأوضح أنه لتحقيق النجاح في زيادة حجم الصادرات المصرية، يجب على مصر تبني استراتيجية شاملة تركز على تحسين جودة المنتجات، تعزيز البنية التحتية اللوجستية، ترويج المنتجات عبر قنوات التسويق الدولية، توسيع الشراكات التجارية الدولية، جذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية. من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في ساحة التجارة العالمية وزيادة حجم صادراتها بشكل ملحوظ.