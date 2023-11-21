الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى: على المجتمع الدولى تحمل مسئوليته لوقف الممارسات غير الإنسانية بغزة

غزة
غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر رحبت بالجهود الدولية والأممية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دعا لهدنة ممتدة في قطاع غزة.

أضاف، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لبريكس أن على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته السياسية والإنسانية في غزة لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية التي تجعل حياة الناس مستحيلة وتجبرهم على ترك بيوتهم وأراضيهم.

مصر تبذل جهودًا كبيرة منذ بداية الأزمة

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تبذل جهودًا كبيرة، وتم فتح معبر رفح منذ الدقائق الأولى وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات من دول العالم، لكن يتسبب التعنت من الجانب الإسرائيلي في تأخير دخول المساعدات لغزة. 

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