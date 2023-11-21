رئيس جامعة سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، والذي تنظمه وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بالتعاون مع قسم الجغرافيا، وذلك بقاعة المناقشات بالكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وممثلي الشركات والهيئات المحاضرين بالحفل.

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وفى بداية كلمته الافتتاحية، أكد النعماني، أن تنفيذ هذه الاحتفالية تعكس مدي اهتمام القيادة السياسية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير مجالات نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، لمساهتها الهامة فى اتخاذ القرارات والتى تعد محور العملية الإدارية وجوهرها، وسر نجاح واستمرار أي دولة في مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مرحبًا بضيوف الجامعة الكرام ممثلي الشركات والمؤسسات والهيئات المشاركين بالاحتفالية، مضيفًا أن العالم يحتفل سنويًا باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية والذى يصادف ١٨ من نوفمبر من كل عام، بهدف تعزيز وترسيخ الوعي بأهمية تلك النظم وتطبيقاتها واستخداماتها المتزايدة فى ضوء التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذى يشهده العالم.

وقال الدكتور خالد عمران، إن قطاع شئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع يحرص على تنفيذ مختلف الفعاليات التى تهدف إلى رفع الوعى المجتمعي بالعديد من القضايا والموضوعات التى تشغل الرأي العام، مضيفًا ان الاحتفال باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بهدف الي التعريف بمفهوم نظم المعلومات الجغرافية ودورها الهام فى المساعدة فى تخطيط المشاريع الجديدة والتوسعية، وصولًا إلى أكبر كمية من المعلومات بفاعلية عالية ونشرها بين المستفيدين، ودمج المعلومات المكانية والوصفية فى قاعدة واحدة واتخاذ أفضل القرارات.

ومن جهته، وجه الدكتور محمد توفيق خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على دعمه الدائم والمستمر لكافة القطاعات، لتنفيذ خطط عملها السنوية وتوفير مايلزم لخدمة العملية التعليمية والخدمية، وتأدية الكلية واجباتها على الوجه الأكمل، مضيفًا أن قسم الجغرافية يحرص سنويًا على الاحتفال بهذا اليوم العالمي، كون التقنيات الجغرافية أصبحت تشكل مجالاََ حيوياََ وتطبيقياََ مع تزايد المشكلات التى تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية والإقتصادية والعمرانية، ولقدرتها على توثيق وتأكيد البيانات والمعلومات بمواصفات موحدة، والتنسيق بين تلك المعلومات والجهات ذات العلاقة قبل اتخاذ القرار.

حضر اللقاء كلًا من الدكتور كريم مصلح عميد الكلية السابق، والدكتور محمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الباسط هاشم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه ذكي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد فوزي رئيس القسم.