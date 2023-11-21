الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب فلسطيني لـ"الدستور": بإمكان أوروبا لعب دورا مع الدول العربية لمنع حرب مفتوحة

عماد عمر
عماد عمر

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن ما يجري من حرب إسرائيلية على قطاع غزة وما لحقها من تطورات إقليمية سواء المتعلقة في الجنوب اللبناني أو تصعيد الحوثيين باستهداف مصالح إسرائيلية بالمنطقة ربما ينعكس على أمن المنطقة بأكملها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالسلب على مصالح كل القوى الغربية بالمنطقة سواء المتعلقة بدول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا وإسرائيل.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من قتل وإبادة جماعية للمدنيين وقتل الصحفيين والمسعفين واستهداف المستشفيات وأماكن العبادة لاقى تعاطفا من قبل جماهير دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يؤثر على أمن واستقرار تلك الدول وخاصة التي تؤيد وتدعم أنظمتها دولة الاحتلال في حربها على قطاع غزة.

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وأشار عمر إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في المساهمة مع الدول العربية لوقف تدهور الأوضاع ودخول المنطقة بأكملها في حرب مفتوحة إلى جانب تشكيل جبهة ضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة.

مصر تلعب دورا هاما في حشد الموقف الدولي لوقف الحرب علي قطاع غزة

واستطرد عمر أن مصر تلعب دورا هاما في حشد الموقف الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة ووقف مشروع تصفية القضية الفلسطينية وبإمكان الاتحاد الأوروبي أن يقف داعما ومساندا لمصر لوقف أولا الحرب على غزة ووضع خطة وخارطة طريق للدعوة لمؤتمر دولي للسلام ينهي الصراع الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية من ثم العمل على حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة.

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وأوضح الكاتب السياسي الفلسطيني أن الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يلعب دورا هاما في حماية القانون الدولي والقانون الدولي الانساني من خلال ملاحقة هذا الاحتلال على كل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد عمر أن موقف الاتحاد الأوروبي ما زال خجولا ويضع الفلسطينيين المدنيين وإسرائيل في كفة واحدة وهذا مرفوض لأن إسرائيل دولة احتلال تسرق الحق الفلسطيني والفلسطينيون يدافعون عن حقوقهم وفق ما نصته وكفلته لهم الشرعية الدولية.

ودعا عمر المفوضية الأوروبية للعب دورا وبذل جهدا للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة قبل فوات الأوان وخاصة إننا أمام تصعيد ربما يطال المنطقة بأكملها.

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