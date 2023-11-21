الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الألمانى يعد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو

أوكرانيا
أوكرانيا

وعد وزير الدفاع الألماني، أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني رستم عمروف، قال بيستوريوس في كييف اليوم الثلاثاء: "هذا سيساعدكم في محاربة العدوان الروسي"، مشيرًا إلى أن الدفاع المضاد للطائرات يمثل عاملًا حاسمًا بالنسبة للقدرات الدفاعية لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي.

وحسب تصريحات الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، فإن من المنتظر توريد أنظمة صواريخ مضادة للطائرات طراز إيريس-تي إل إس إم، بالإضافة إلى ألغام مضادة للدبابات وقذائف مدفعية عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال بيستوريوس ردًا على سؤال: "نتحدث عن 20 ألف قذيفة إضافية".

وتابع بيستوريوس أنه كان تم بالفعل تقديم 140 ألف قذيفة لأوكرانيا في العام المقبل.

ومع ذلك تشير تقديرات إلى أن أوكرانيا تحتاج يوميًا إلى أكثر من 5000 قذيفة، ووعد بيستوريوس بزيادة التوريدات في 2025.

وفيما يتعلق باحتمال توريد صواريخ جوالة عالية الدقة طراز تاوروس بمدى يتجاوز 500 كيلومتر، قال بيستوريوس"لا توجد معلومات جديدة تتعلق بصواريخ تاوروس".

يذكر أن أوكرانيا تطالب ألمانيا بالحصول على هذه الصواريخ منذ فترة طويلة.

وكان بيستوريوس زار برفقة عمروف مركزًا لتدريب الجيش الأوكراني، كما طالع بيستوريوس مركز تحكم في نظام دفاع جوي طراز باتريوت وارد من ألمانيا.

وحسب معهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل الألمانية، فإن ألمانيا تعتبر ثاني أكبر داعم عسكري لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

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