محافظ بنى سويف يجتمع بأعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا بأعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية والإيرادات بالوحدات المحلية، ومديري عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة من الشئون المالية القانونية والتخطيط العمراني.

ناقش محافظ بنى سويف بعض الموضوعات الهامة والمتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، وموقف تحويل بعض الوحدات من النشاط السكني إلى أنشطة تجارية؛ لبحث الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع تلك الوحدات وفق مجموعة من الخطوات والإجراءات الواجبة؛ لتوفير حلول وبدائل للتيسير على المواطنين في تقنين الوضع، مع تطبيق القانون على المخالفين.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر بالوحدات المخالفة التي تم تحويلها من سكنى لتجاري، للعرض على اللجان المختصة لبحث تلك الحالات وآليات وإجراءات تقنينها، مؤكدًا أهمية وسرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدي في كل المطالب، والمشكلات التي تواجه الملف الذي يعتبر من الموضوعات الحيوية.