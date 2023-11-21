الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يجتمع بأعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادى

محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال الاجتماع

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا بأعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية والإيرادات بالوحدات المحلية، ومديري عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة من الشئون المالية القانونية والتخطيط العمراني. 

ناقش محافظ بنى سويف بعض الموضوعات الهامة والمتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، وموقف تحويل بعض الوحدات من النشاط السكني إلى أنشطة تجارية؛ لبحث الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع تلك الوحدات  وفق مجموعة من الخطوات والإجراءات الواجبة؛ لتوفير حلول وبدائل للتيسير على المواطنين في تقنين الوضع، مع تطبيق القانون على المخالفين.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر بالوحدات المخالفة التي تم تحويلها من سكنى لتجاري، للعرض على اللجان المختصة لبحث تلك الحالات وآليات وإجراءات تقنينها، مؤكدًا أهمية وسرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدي في كل المطالب، والمشكلات التي تواجه الملف الذي يعتبر من الموضوعات الحيوية.

بني سويف صندوق الإسكان الاقتصادي محافظ بني سويف الوحدات المحلية التخطيط العمراني

مواد متعلقة

انطلاق مؤتمر نقابة المعلمين ببني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وكيل صحة بنى سويف يجرى جولة مسائية بمستشفى التأمين الصحى

إشادة باختيار محاور المؤتمر العلمي الثاني لـ"إعلام بني سويف"

الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 مواطن في 7 تخصصات طبية ببني سويف

قومي المرأة ببني سويف يحث السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ابن بني سويف يفوز بذهبية الخطف في بطولة رفع الأثقال "ناشئين"

محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية"

محافظ بني سويف يشهد تسليم مشروعات المرحلة الأولى لـ75من مستفيدي "تكافل وكرامة"

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

"التعليم" تصدر تعليماتها للمدارس بشأن ضوابط التعامل مع "التابلت"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مصدر إسرائيلى: “حماس” ستطلق سراح 50 محتجزًا خلال 4 أيام من وقف إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين