بعد اطلاع الرئيس عليها.. أبرز مجهودات الهلال الأحمر مع أهالي غزة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، حيث اطلع الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

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فى هذا السياق، يكشف موقع “الدستور” أهم وأبرز ما قام به الهلال الأحمر فى دعم غزة.

_ تواصل الهلال الأحمر المصري مع وزارة الخارجية المصرية وقام بفتح قنوات اتصال مباشر مع السلطات المعنية في ميناء رفح البري لتيسير عملية مرور المساعدات الإنسانية كما تواصل الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني للتنسيق لاستلام المساعدات القادمة من داخل جمهورية مصر العربية ومن خارجها.

_ شارك شباب الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في نقل المساعدات الإنسانية عبر ميناء رفح البري وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني أو وزارة الصحة الفلسطينية.

_ بلغت المساعدات الإنسانية التي قام الهلال الأحمر المصري بتيسير إدخالها إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري منذ بداية العدوان وحتى (23 سبتمبر 2014) 1992 طن من المواد الغذائية، و1337 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، و365 طن من مهمات الإغاثة،بالإضافة إلى عدد 14 سيارة إسعاف، و15 سيارة ركوب عادية، و6 مستشفيات ميدانية، و3 عيادات متنقلة مقدمة من الهلال الأحمر المصري، والقوات المسلحة المصرية، والهلال الأحمر الإماراتي، والهلال الأحمر التونسي، وجامعة فلسطين، واتحاد الأطباء العرب، والسعودية، والمملكة المغربية، والأزهر الشريف، والإمارات والكويت، وجامعة الدول العربية، وماليزيا، وشركة سيديكو للأدوية، ونقابة الصيادلة المصرية، والجمهورية التونسية ومنظمة الغذاء العالمي، وهيئة الأعمال الخيرية العمانية، والهلال الأحمر التركي، والمملكة الأردنية الهاشمية، والهلال الأحمر الكويتي، وجمهورية إيران الإسلامية، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، ومنظمة الصحة العالمية، وجمهورية جنوب إفريقيا، والموسيقى من أجل السلام (إيطاليا)، وجمعية الثروة السمكية الزراعية (مصر).

_ شارك شباب الهلال الأحمر نقل المصابين الفلسطينيين وتقديم الدعم النفسي لهم ولمرافقيهم. كما قام فرع الإسماعيلية بتسهيل نقل المساعدات الإنسانية الواردة عبر مطار الإسماعيلية ومرافقتها إلى مدينة العريش لتسليمها لفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لإدخالها إلى قطاع غزة.