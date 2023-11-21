إشادة دولية بنجاح البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية

اختتمت فعاليات البطولة العربيه لكمال الاجسام واسدل الستار بنجاح ساحق للنسخه رقم 23 للرجال و19 للشباب والثالثة للكلاسيك والفيزيك المقامه في الاسكندرية.

افتتح فعاليات البطولة محافظ الاسكندرية بأحد الفنادق الكبري بالمحافظة حيث استمرت هذه الفعاليات 3 أيام، بحضور د.رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ifbb والدكتور عادل فهيم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، والدكتور ماهر الغريب نائبا عن وزير الشباب والرياضة و العديد من رؤساء الوفود العربيه، بمشاركة 800 رياضي يمثلون 13 دولة عربية، إضافة لمصر الدولة المستضيفة للحدث وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله في بطوله عربيه من قبل .

وأعرب د.عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام عن سعادته بنجاح البطولة العربية لكمال الاجسام رقم 23 للرجال 19 للشباب والثالثه للكلاسيك والفيزيك المقامه في الاسكندرية في الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2023.