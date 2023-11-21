الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إشادة دولية بنجاح البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية

بطولة كمال الاجسام
بطولة كمال الاجسام

اختتمت فعاليات البطولة العربيه لكمال الاجسام واسدل الستار بنجاح ساحق للنسخه رقم 23 للرجال و19 للشباب والثالثة للكلاسيك والفيزيك المقامه في الاسكندرية.

افتتح فعاليات البطولة محافظ الاسكندرية بأحد الفنادق الكبري بالمحافظة حيث استمرت هذه الفعاليات 3 أيام، بحضور د.رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام ifbb والدكتور عادل فهيم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، والدكتور ماهر الغريب نائبا عن وزير الشباب والرياضة و العديد من رؤساء الوفود العربيه، بمشاركة 800 رياضي يمثلون 13 دولة عربية، إضافة لمصر الدولة المستضيفة للحدث وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله في بطوله عربيه من قبل .

وأعرب د.عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام عن سعادته بنجاح البطولة العربية لكمال الاجسام رقم 23 للرجال 19 للشباب والثالثه للكلاسيك والفيزيك المقامه في الاسكندرية في الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2023.

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