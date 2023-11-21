1500 لوحة تشارك في مسابقة "مصر في عيون أطفال العالم"

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل الانتهاء من فرز الأعمال المشاركة بمسابقة الفنون الدولية "مصر في عيون أطفال العالم" في دورتها الخامسة والثلاثين، وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف د.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ورئاسة الكاتب محمد ناصف.

تهدف هذه المسابقة إلى التعرف على رؤية وانطباع أطفال العالم عن مصر "تاريخها- حاضرها- مستقبلها" وذلك في الجوانب الاجتماعية والسياسية والتاريخية.

وشارك في الأعمال الفنية الأطفال والشباب من سن 4 سنوات - 18 سنة من جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة أمير تادرس.

وشارك الأطفال من أكثر من 20 دولة مختلفة منها (سيرلانكا- مقدونيا- سلوفاكيا- أرمينيا- صربيا- المكسيك- عمان- الأردن- توجو- ألبانيا- فنزويلا- بيرو- بولاندا- كوتيفوار- أوزبكستان) بعدد ١٥٠٠ لوحة فنية وتم فرزها واختيار ٥٠٠ لوحة مطابقة للشروط.

وقام بالتحكيم مجموعة من المتخصصين وهم: د.محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان، منى متولي، مدير قسم الفنون التشكيلية، جلال الدين جمال الفنان التشكيلي، مريم فريد الفنانة التشكيلية، عمرو سمير، الأستاذ بقسم الفنون التشكيلية، خالد عبد الحميد، مروة خلف بقسم العلاقات الثقافية الخارجية، سحر يسري- مدير قسم العلاقات الثقافية الخارجية.