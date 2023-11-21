رانيا هاشم: مطلوب من الرئيس القادم أن يكون هناك مناصب إعلامية للمرأة

قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنها تشرفت بتعيين الرئيس عبد الفتاح السيسى لها عضوا بالمجلس، مؤكدة أن الرئيس داعم للمرأة وتمكينها.

وأضافت رانيا هاشم خلال كلمة لها فى الندوة التى تنظمها نقابة الإعلاميين تحت عنوان: "ماذا يريد الإعلاميين من الرئيس القادم" أنه مطلوب من الرئيس القادم أن يكون هناك مناصب إعلامية للمرأة، موضحة أنه من حق المرأة أن تكون موجودة فى الفترة القادمة وأنها تتمنى أن تحظى بنسبة أكبر مثلها مثل الرجل.

وشددت على أنه من حق المرأة أن تأخذ أماكنها ودعمها وإتاحة الفرصة أكبر مع التقييم المستمر، وأن تأخذ وضعها فى المناصب الإعلامية جنبا إلى جنب مع الرجل فى إطار المساواة بين الجنسين خاصة أنها حققت نجاحات بالفعل.

وتنظم نقابة الإعلاميين، اليوم الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟".

وتستضيف النقابة في هذه الندوة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعدد من الإعلاميين.

يأتي ذلك في إطار حرص النقابة على نشر الوعي وتنمية المشار وتنمية المشاركة المجتمعية